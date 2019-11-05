Украинские воины выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости

Ни один украинский воин не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 4 ноября.
Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:
четыре раза неподалеку Водяного – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
два раза вблизи Марьинки – из РПГ и стрелкового оружия;
у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;
в районе Гнутово – из минометов калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:
на окраине Новотошковского – по всему спектру вооружения, начиная из стрелкового оружия в минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;
трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
вблизи Хутора Свободного – из СПГ;
в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
неподалеку Зализного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новгородского – с автоматических гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL, война на Донбассе забрала жизни более 3,3 тысяч мирных граждан Украины, еще около 9 тысяч были ранены.
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