Украинские воины выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости

Ни один украинский воин не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 4 ноября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:

четыре раза неподалеку Водяного – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Марьинки – из РПГ и стрелкового оружия;

у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;

в районе Гнутово – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

на окраине Новотошковского – по всему спектру вооружения, начиная из стрелкового оружия в минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;

трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

вблизи Хутора Свободного – из СПГ;

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

неподалеку Зализного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новгородского – с автоматических гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, война на Донбассе забрала жизни более 3,3 тысяч мирных граждан Украины, еще около 9 тысяч были ранены.

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