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5 ноября • обновлено в 08:27
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Украинские воины выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости

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Ни один украинский воин не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 4 ноября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:

  • четыре раза неподалеку Водяного – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза вблизи Марьинки – из РПГ и стрелкового оружия;

  • у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;

  • в районе Гнутово – из минометов калибра 82 мм.

Украинские воины выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

  • на окраине Новотошковского – по всему спектру вооружения, начиная из стрелкового оружия в минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;

  • трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

  • вблизи Хутора Свободного – из СПГ;

  • в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

  • неподалеку Зализного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новгородского – с автоматических гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, война на Донбассе забрала жизни более 3,3 тысяч мирных граждан Украины, еще около 9 тысяч были ранены.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Потерь нет, т.к. мозг хiхла не задет, ввиду отсутствия!)
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Очередная перемога над воображаемыми российскими войсками
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