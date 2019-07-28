Украинские военные показали свою мощь на Донбассе: впечатляющие кадры

В зоне проведения Операции Объединенных сил прошли учебные тренировки военных бригад на одном из полигонов Донецкой области.
По данным "24 канала", произошли учебные тренировки подразделений боевых бригад сухопутных и авиационных подразделений.
Военные отрабатывали в течение трех дней различные сценарии развития событий в боевых условиях. По одному из них танковое, подразделение из зоны отвода должно было оперативно выйти на передовую. Бойцы отработали вероятные препятствия, среди которых – переправа тяжелой техники через реку.
Танкисты перед переправой
Фото: 24 канал
Уточняется, что для этого развернули понтонный мост, на который помещается три танка. Это позволяет за час переправить через реку 2 взвода. А конструкция моста разворачивается буквально за 30 минут. В небе пилоты отработали полет двойками в простых и сложных метеоусловиях.
Украинские танкисты
Фото: 24 канал
Военные на мосту
Фото: 24 канал
Танк
Фото: 24 канал
Переправа
Фото: 24 канал
Учения
Фото: 24 канал
Фото: 24 канал
Військова авіація
Фото: 24 канал
Авиация
Фото: 24 канал
Танки
Фото: 24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля в Черном море должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть морской участок.
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