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Украинские военные показали свою мощь на Донбассе: впечатляющие кадры

1.1т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил прошли учебные тренировки военных бригад на одном из полигонов Донецкой области.

По данным "24 канала", произошли учебные тренировки подразделений боевых бригад сухопутных и авиационных подразделений.

Военные отрабатывали в течение трех дней различные сценарии развития событий в боевых условиях. По одному из них танковое, подразделение из зоны отвода должно было оперативно выйти на передовую. Бойцы отработали вероятные препятствия, среди которых – переправа тяжелой техники через реку.

Танкисты перед переправой

Танкисты перед переправой

Фото: 24 канал

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Уточняется, что для этого развернули понтонный мост, на который помещается три танка. Это позволяет за час переправить через реку 2 взвода. А конструкция моста разворачивается буквально за 30 минут. В небе пилоты отработали полет двойками в простых и сложных метеоусловиях.

Украинские танкисты

Украинские танкисты

Фото: 24 канал

Военные на мосту

Военные на мосту

Фото: 24 канал

Танк

Танк

Фото: 24 канал

Переправа

Переправа

Фото: 24 канал

Учения

Учения

Фото: 24 канал

Украинские военные показали свою мощь на Донбассе: впечатляющие кадры

Фото: 24 канал

Військова авіація

Військова авіація

Фото: 24 канал

Авиация

Авиация

Фото: 24 канал

Танки

Танки

Фото: 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля в Черном море должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть морской участок.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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