Украинские узники в тюрьмах России: озвучены страшные цифры

На сегодняшний день уже 5,5 тыс. украинцев отбывают наказание в российских тюрьмах. Чаще всего их сажают за транспортировку наркотических веществ.

Об этом ObozTV рассказала народный депутат Ирина Суслова (БПП). По её словам, обычно подобные преступления граждане Украины совершают неосознанно и по незнанию.

"Например, украинец едет работать в РФ. Садится в поезд, а к нему подходит человек и говорит: "Ты мог бы моему родственнику передать пакет небольшой, он тоже в РФ работает". И тот соглашается", – объяснила Суслова.

В результате таких "курьеров" арестовывают либо на границе, либо уже на территории России, после того как полиция или пограничники проводят обыски поездов – они находят наркотики и задерживают украинских граждан, добавила депутат.

Российская тюрьма

"Учитывая то, что граждане едут не просто так, а ради заработка, у них нет возможности нанимать качественных частных адвокатов. Они вынуждены пользоваться услугами государственных российских адвокатов, которые разумеется не предоставляют необходимой правовой помощи. Соответственно эти люди за транспортировку наркотиков попадают за решетку", – подытожила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия известила украинского омбудсмена Людмилу Денисову о подробностях условий содержания украинских политзаключенных. Речь идет об украинцах Руслане Кондратюке, Андрее Морозове и Станиславе Клыхе.

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