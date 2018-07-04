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Украинские танкисты отправили мощный посыл оккупантам: впечатляющие фото

5.6тЧитать новость на украинском

Украинские военные 1-й отдельной танковой Северской бригады и 3-й отдельной танковой бригады ВСУ провели маневры и боевое слаживание.

Во время проведенных на территории Черниговской области учений "Северная крепость – 2018" они проводили тренировки по преодолению водных преград как в надводном, так и в подводном положении, сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

По словам командования, все экипажи с поставленными задачами справились блестяще.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный Яр", сосредоточенная в районе оккупированного Докучаевска Донецкой области, провела тактические учения в районе Операции объединенных сил.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Объект
Генеральный штаб ВСУ
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Мощный посыл........ типа мы уже 4 года стоим, и ещё 10 простоим, пока быдло-народ деньги дает. быдлы шлите 5 гривен, есть у вас ещё эта херня?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Мощный посыл цеевропейских танкистов пришёл с соревнований НАТО, до сих пор ржём над сильнейшей армий Галактики
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Mazur Igor
Mazur Igor
Вбий москаля - очисти планету!
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