Украинские танкисты отправили мощный посыл оккупантам: впечатляющие фото

Украинские военные 1-й отдельной танковой Северской бригады и 3-й отдельной танковой бригады ВСУ провели маневры и боевое слаживание.

Во время проведенных на территории Черниговской области учений "Северная крепость – 2018" они проводили тренировки по преодолению водных преград как в надводном, так и в подводном положении, сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

По словам командования, все экипажи с поставленными задачами справились блестяще.

Как сообщал OBOZREVATEL, 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный Яр", сосредоточенная в районе оккупированного Докучаевска Донецкой области, провела тактические учения в районе Операции объединенных сил.