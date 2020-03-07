Недавно отличились сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела К СБУ Полтавской области, которые ликвидировали очередной канал контрабанды культурных ценностей.

Так, по предварительной информации сотрудников спецподразделения, 05.03.2020 года в пределах расположения пункта пропуска с РФ "Юнаковка" Сумской области, во время осмотра личных вещей гражданина Украины было изъяты предметы религиозного культа, которые, по предварительной оценке эксперта, представляют культурную ценность, а именно коллекцию предметов старины 19 века из двух икон святой Богородицы и Господа Вседержителя, обрядового металлического креста и церковной Библии на старославянском языке.

Контрабанда культурных ценностей.

Задержанный гражданин Украины пытался, с сокрытием от таможенного контроля, переместить указанные ценности через государственную границу Украины.

На сегодняшний день проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по классификации ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 УК Украины, изъятые предметы направлены для проведения экспертизы.

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