"Верните моего сына": как пытаются замять самоубийство украинского школьника в Шанхае

В воскресенье, 13 октября, под стенами посольства Китая в Киеве прошла акция в память о погибшем украинском подростке Иване Лю. Школьник покончил с собой из-за издевательств учителя в одной из школ Шанхая (Kangchen School of Pudong District). Он выбросился из окна 13 этажа 6 сентября. На его руке было написано "шанхайская система образования, спасибо". Однако ни школа, ни китайская полиция не хотят расследовать смерть парня.

Родителям тело Ивана отдали только на 10-й день, все это время китайские правоохранители настаивали, чтобы они отказались от претензий к учебному заведению. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Был жизнерадостным и увлекался баскетболом

Иван сын украинки Елены Артеменко и гражданина Китая. Как рассказала нам крестная мама Ивана, Анна Гречаникова, Иван родился в Шанхае.

13-лений Ваня Лю покончил с собой. На руке он написал "шанхайская система образования, спасибо" Instagram

"Они часто приезжали в Донецк с сыном. Мы и крестили Ваню тут, в Украине. Это был очень жизнерадостный и позитивный мальчик. Он увлекался баскетболом", – Анна едва сдерживает слезы.

Ваня был жизнерадостным и позитивным мальчиком Instagram

Унижал за то, что он украинец

Проблемы у Вани начались в школе, когда уроки начал вести 30-летний учитель Чжан Сяо Цюнь. Как рассказывают родные Ивана, он систематически издевался над подростком, унижал его за то, что он украинец.

Иван Лю Instagram

Китайский учитель мог душить мальчика только за то, что он много раз не переписал текст на старокитайском языке, причем на горле у ребенка остались кровавые царапины. Мог при всех выбить из-под него стул, и как-то даже надорвал ему ухо. Ивана он называл недочеловеком, намекая на его происхождение. Родители снимали побои и обращались к директору за защитой. Тот обещал перевести Ваню в другой класс, но так этого и не сделал.

Китайский учитель Чжан Сяо Цюнь называл Ивана Лю "недочеловеком"

Дети гибнут в этой школе

"Это не первый случай самоубийства ребенка в этой школе. Там каждый год происходит по 3-4 случая, но никто никаких мер не принимает. В морге мы видели школьную карточку мальчика, который тоже погиб три года назад, там есть его имя и штрихкод школы. Нам в школе директор так и сказал, что самоубийство ребенка - это проблемы родителей. И мы никогда их не победим", – рассказывает OBOZREVATEL мама Вани Елена Артеменко.

Эти фото с Ваней в разные годы мама подписала, обращаясь к школе: "Верните моего сына" Instagram

По словам Елены, в Китае нет статьи в уголовном кодексе о доведении человека до самоубийства.

"Юристы говорят, что такой статьи даже нет. Разве что мы найдем очень хорошего адвоката, у которого было подобное дело, в таком случае можно попробовать найти правду", – говорит OBOZREVATEL Елена.

Иван Лю Instagram

27 сентября в китайской полиции вице-консулом посольства Украины была организована встреча с представителями школы.

"Я очень благодарна нашему посольству за это. На встрече присутствовала миграционная полиция, представители нашего посольства, отдел образования и директор этой школы. Представители школы не считают это никаким криминальным делом, для них это просто самоубийство. Директор школы и представитель отдела образования начали нам показывать какие-то письма, которые нам якобы направляли. Якобы была беседа с психологом в мае. На самом деле никаких писем нам не приходило. Они даже не смогли объяснить куда они отправляли эти письма", – говорит мама мальчика.

Учитель (слева) и директор школы. В школе считают, что смерть ребенка - это проблемы родителей

Родителям не позволили угостить одноклассников Вани сладостями по христианской традиции, хотя они пришли к учебному заведению с фото подростка. Многие китайцы, родители одноклассников, на кремацию тела подростка не приехали, поскольку просто боятся. Елена говорит, что зла на них не держит.

Прославляет Гитлера

По словам мамы, в Шанхае эта школа (上海康城学校 – так она пишется на китайском языке) считается очень высококлассной и прогрессивной. "Я знаю, что некоторые родители даже платят взятки, чтобы не попадать в эту школу. Я узнала об этом, когда Ваня пошел в 1 класс. Я сначала даже не поверила этому, но, к сожалению, мне пришлось понять почему так происходит", – с горечью говорит Елена Артеменко.

Мама Вани и подумать не могла, чем обернется для сына учеба в престижной школе Шанхая

Сам 30-летний учитель Чжан Сяо Цюнь увлекается нацизмом. Это видно по его страничке в соцсетях. Там есть фото с нацистскими знаками, а во время уроков он восхвалял Гитлера. Ивану Лю он говорил: "Вали в свою Украину!".

Такие картинки китайский учитель размещает в соцсетях

От его издевательств страдают и другие школьники. Он постоянно орет и унижает детей. Одного из одноклассников Вани родители сумели перевести в другое учебное заведение. А год назад ровесница Ивана тоже выпрыгнула в окно и погибла. Однако руководство школы не уволило учителя, он продолжает тут работать.

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