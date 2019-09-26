Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Только через Донецк!" Украинец на КремльТВ призвал Россию наступать на Киев

13.6т Читать материал на украинском

Украинский пособник кремлевских пропагандистов Александр Семченко, называющий себя политологом, в прямом эфире призвал оккупантов начать наступление на Киев.

Более того, он даже предложил им путь, по которому это можно сделать максимально быстро. Преступные призывы коллаборационист озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вторжение в Украину

Вторжение в Украину

"На Киев нужно наступать исключительно через Донецк. Там же рассказывали, что если сдадут Донецк, прорвут в Донецке, Луганске, то дальше открыта дорога на Киев. Через Чернигов – всего 160 километров", – нагло заявил перебежчик, призывая россиян к оккупации всей Украины.

Новости
"Войдем 7 ноября!" Жириновский пригрозил взять Киев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
89
47
Смешно
3
Интересно
8
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Украинцы они такие. Одна половина готова лечь под американцев, другая перед Россией булки раздвигает...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chesny Victor
Chesny Victor
Интересно, кем себя в "оккупированной" им Украине, видит этот уебан? Петухом под шконкой или вонючим дерьмом на ветках в лесополосе?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ооооооо парень епнулся! мы его тут в Чернигове на масанах и яцево и закопаем!! ждемс лесов у нас хватает все 150 милдлионов деревянных освоим! встретим окупантов и предателей Украины достойно! война до полной победы
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
2 из 3 ответов | показать все
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гусенцова Галина, На счёт Партизанили вопрос риторический и недоказуемый, а вот пародокс, который существует и доказуем: Как патриоты во Львовской области во время войны и агрессии обворовывают государство, нанося экономический ущерб коррупцией и уклонением от уплаты налогов, получая зарплату в конвертах. А коррупция была даже на львовском бронетанковом. Это как совместимо с патриотизмом?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Chesny Victor
Chesny Victor
Гусенцова Галина, Ну, че Галин, соснешь? Или без сладкого пойдешь на йух?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel