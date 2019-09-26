"Только через Донецк!" Украинец на КремльТВ призвал Россию наступать на Киев

Украинский пособник кремлевских пропагандистов Александр Семченко, называющий себя политологом, в прямом эфире призвал оккупантов начать наступление на Киев.

Более того, он даже предложил им путь, по которому это можно сделать максимально быстро. Преступные призывы коллаборационист озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вторжение в Украину

"На Киев нужно наступать исключительно через Донецк. Там же рассказывали, что если сдадут Донецк, прорвут в Донецке, Луганске, то дальше открыта дорога на Киев. Через Чернигов – всего 160 километров", – нагло заявил перебежчик, призывая россиян к оккупации всей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", также пригрозил Украине приходом террористов "ДНР" в Киев.

Подобными угрозами разразился и один из первых экс-главарей террористической "ДНР" Александр Бородай. Он забредил масштабным наступлением России и заявил, что все украинские территории должны стать "русскими".

А топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев считает, что через сто лет Украина якобы сама попросится в состав России, однако к тому времени уже и так будет ее территорией.

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