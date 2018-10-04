Украина выдворяет венгерского консула: стало известно имя

Министерство иностранных дел высылает из Украины консула по имени Дьердь Ваш.

Об этом сообщил "Европейской правде" на условиях анонимности другой венгерский дипломат.

По данным издания, дипломат по имени György Vass (транслитерируется как Дьердь Ваш) принимал участие в церемонии приведения к присяге венгерских граждан – на скандальном видео можно заметить его с бокалом шампанского.

Отмечается, что Ваш – один из рядовых, младших по рангу консульских сотрудников. Всего в венгерском диппредставительстве в Берегове аккредитовано семь консулов, включая руководителя консульского учреждения.

Официальный сайт консульства содержит упоминание о том, что консул по фамилии Ваш остается одним из дипломатов, которые там работают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию.