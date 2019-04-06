Украина успешно испытала новую ракету "Нептун": появилось мощное видео

В сети показали мощное видео удачного испытания ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кадры показал президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter. "На полигоне состоялись успешные испытания украинских крылатых ракет, предназначенных для усиления обороны Украины. Они будут размещены на кораблях украинского военного флота и в подразделениях береговой охраны", – подчеркнул глава государства.

Отмечается, что все составляющие и комплектующие комплекса крылатых ракет "Нептун" произведены на украинских оборонных предприятиях. Очередной этап испытания прошел успешно.

Пресс-служба Минобороны

Щодня посилюємо обороноздадність країни.



Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

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