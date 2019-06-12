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/Новости расследований

Украина стягивает к границам танки: что происходит

21.2тЧитать материал на украинском

В Черниговской области сформируют новый отдельный танковый батальон, который усилит северные границы страны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

"12 отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Сиверской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", – сказано в сообщении.

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Новое военное подразделение получит боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

Также отмечается, что на территории Гончаровского в текущем году введут в эксплуатации три общежития улучшенного типа.

Добавим, что в Гончаровском уже дислоцируется 1-я отдельная гвардейская танковая бригада "Сиверская".

Украинский танк

Украинский танк

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" переоборудовал украинский танк Т-84-120 "Ятаган" под калибр НАТО.

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Место
УкраинаЧернигов
Теги
ВСУоружие
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Формируют отдельный танковый магазин. Танки будут менять на сало с горилкой
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1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Услышав эту новость,командование Первой Гвардейской Танковой Армии РФ,пошли топиться в бассейне спорткомплекса (там есть) но вовремя подумали,то ж шароварные,у них дула у танков трясутся ( восьмое место на соревнования наты).
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2
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Наш план таков, сказали в генштабе командования "Север": "Сначала пойдет один танк...А за ним остальные... Два!")
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