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13 сентября • обновлено в 18:49
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"Украина распадется": в "ДНР" размечтались о захвате новых территорий

2.2т Читать материал на украинском

Один из первых экс-главарей террористической "ДНР" Александр Бородай размечтался о захвате новых украинских территорий.

В интервью пропагандистским ресурсам он высказался о судьбе Донбасса, выразив уверенность, что оккупированные области войдут в состав России.

"Донбасс уже интегрирован в РФ. Территорию Донбасса обратно интегрировать в Украину уже невозможно. Все эти минские и прочие договорняки не стоят выеденного ежа. Это всего лишь информационный шлейф, туман войны", - заявил он.

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По словам террориста, "Украина распадется", после чего "России придется интегрировать ряд территорий Украины".

Как писал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" в Москве заявил, что "ДНР" хочет войти в состав России на правах федеративного округа.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Александр Бородай
Место
Украина
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
)(yй на рыло этому Бородаю и Путину - )(уйлу вместе с ним !
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Serov Oleg
Serov Oleg
Barinov Vitaly, не ругайся,ботаник..
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