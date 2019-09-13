Один из первых экс-главарей террористической "ДНР" Александр Бородай размечтался о захвате новых украинских территорий.

В интервью пропагандистским ресурсам он высказался о судьбе Донбасса, выразив уверенность, что оккупированные области войдут в состав России.

"Донбасс уже интегрирован в РФ. Территорию Донбасса обратно интегрировать в Украину уже невозможно. Все эти минские и прочие договорняки не стоят выеденного ежа. Это всего лишь информационный шлейф, туман войны", - заявил он.

По словам террориста, "Украина распадется", после чего "России придется интегрировать ряд территорий Украины".

Как писал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" в Москве заявил, что "ДНР" хочет войти в состав России на правах федеративного округа.

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