Украина понесла новые потери на Донбассе: имена Героев

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в ночь с 14 на 15 августа силы ООС понесли потери в количестве четырех человек, трое из которых – боевые.

Имена двоих из них – Василий Евстегнеев и Александр Колбун. Информация о их гибели появилась на страницах Вадима Джуваги и Андрея Лындюка в Facebook.

"Около 23.30 в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов взводного опорного пункта в районе хутора Вильного на Луганщине погиб от многочисленных ранений в грудь боец 72 бригады имени Черных Запорожцев солдат Василий Владимирович Евстегнеев, 6.12.1980 года рождения из Ольшанского района Кировоградщины", – написал Джувага.

Информацию о его гибели подтвердило и издание "Цензор.НЕТ". Оно уточнило, что Евстегнеев был командиром отделения 72-й отдельной механизированной бригады, родом из села Дорожинка на Кировоградщине. Смертельное осколочное ранение он получил в районе Золотого Луганской области. У Героя остались две дочери.

Что касается Александра Колбуна, то он, по информации Лындюка, также погиб в ночь с 14 на 15 августа.

"В зоне ООС погиб наш земляк, житель села Вовчицк Александр Колбун. К сожалению, информация подтвердилась. 20-летний юноша, у которого было достаточно не простое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области", – отметил он.

Александр Колбун Facebook Андрея Лындюка

"Они закрыли собой нас всех. Они уже никогда не увидят родных и вернутся к ним только в воспоминаниях... Запомните их, люди!" – посвятил трогательные слова погибшим Героям Джувага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также в ночь на 15 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был убит украинский военнослужащий Константин Гаврик из Токмака Запорожской области.

Тогда же вследствие вражеских обстрелов погиб боец из Днепра Алексей Попко. У него остались жена и дочь.

10 августа в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Днепра Роман Романенко. Он воевал в составе полка "Азов" и сражался с первых годов войны.

12 августа в больнице имени Мечникова в Днепре умер боец Дмитрий Дашковец с Житомирщины. Его борьба за жизнь длилась несколько дней, но травмы оказались несовместимыми с жизнью воина – пуля прошла навылет сквозь голову.

Ранее террористы на Донбассе убили четырех украинских морпехов – Александра Шарко, Владислава Рака, Сергея Шандру и Василия Курдова.

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