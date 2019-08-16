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Украина понесла новые потери на Донбассе: имена Героев

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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в ночь с 14 на 15 августа силы ООС понесли потери в количестве четырех человек, трое из которых – боевые.

Имена двоих из них – Василий Евстегнеев и Александр Колбун. Информация о их гибели появилась на страницах Вадима Джуваги и Андрея Лындюка в Facebook.

"Около 23.30 в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов взводного опорного пункта в районе хутора Вильного на Луганщине погиб от многочисленных ранений в грудь боец 72 бригады имени Черных Запорожцев солдат Василий Владимирович Евстегнеев, 6.12.1980 года рождения из Ольшанского района Кировоградщины", – написал Джувага.

Информацию о его гибели подтвердило и издание "Цензор.НЕТ". Оно уточнило, что Евстегнеев был командиром отделения 72-й отдельной механизированной бригады, родом из села Дорожинка на Кировоградщине. Смертельное осколочное ранение он получил в районе Золотого Луганской области. У Героя остались две дочери.

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Что касается Александра Колбуна, то он, по информации Лындюка, также погиб в ночь с 14 на 15 августа.

"В зоне ООС погиб наш земляк, житель села Вовчицк Александр Колбун. К сожалению, информация подтвердилась. 20-летний юноша, у которого было достаточно не простое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области", – отметил он.

Александр Колбун

Александр Колбун

Facebook Андрея Лындюка

"Они закрыли собой нас всех. Они уже никогда не увидят родных и вернутся к ним только в воспоминаниях... Запомните их, люди!" – посвятил трогательные слова погибшим Героям Джувага.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Террористов будем мочить даже в сортирах.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
У вас там еще места под кладбища остались? Ведь скоро всех мужиков и пацанов похороните. Не надоело?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ушастый и чернявый арияц сдох и слава Богу. Ещё одним фашистом меньше
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