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15 января • обновлено в 16:56
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Новая партия Javelin и сотни миллионов на ВСУ: Ельченко рассказал о прорыве отношений с США

1.6т
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В 2020 году Украина впервые напрямую закупит у США ракетные комплексы Javelin на сумму $36,5 миллионов. Кроме того, страна получит от американских партнеров военную помощь в размере $250 миллионов.

Однако средства, выделенные на закупку Javelin, не входят в общую сумму оборонной помощи, отметил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Javelin

Javelin

"Эспрессо.TV"

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", – рассказал дипломат.

В целом в 2020 году США предоставят Украине помощь в размере $600 млн ($250 млн выделены на оборону, а еще $448 млн – финансово-экономический транш). Кроме того, Ельченко подчеркнул, что военная помощь, в случае выполнения Украиной определенных условий по реформированию ВСУ и приведения их к стандартам НАТО, а также использования первой части суммы, может быть увеличена до $300 миллионов.

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По словам посла, приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году было определено усиление флота. Поэтому американцы планируют передачу ВМС ВСУ трех катеров класса "Айленд", на каждый из которых будет установлено оборудование и оружие на $10 миллионов. Ранее два таких же катера Украина уже получила.

"Есть такой термин, как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным и морякам на Черном и Азовском морях", – сказал Ельченко.

Также, по его словам, США будут продолжать программу военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Ельченко напомнил, что с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву $1,6 млрд помощи на усиление безопасности и обороны, что составляет 92% всей зарубежной военно-технической помощи за этот период.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

  • 29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

  • Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на $250 млн вечером 25 июля, после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

  • С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму $43 млн.

  • Пентагон США передал Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Насосали?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Джавелин это такой большой привет руцким танкистам сунешься в пределы досягаемости хана, против него не один рашен танк не устоит
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Lisenko Andrey, селюку ходящиму в сандалиях на носки простительно не знать, что русские могут даже не пересекая границу Укросвинарни уничтожить все поголовье укрофашни.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Эта "помощь" от Штатов по 25 процентов годовых.Трамп он такой.Халявы не будет.Получите оружие и боеприпасы.Отдадите потом деньгами.Бедным нужно помогать
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