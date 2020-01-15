Новая партия Javelin и сотни миллионов на ВСУ: Ельченко рассказал о прорыве отношений с США

В 2020 году Украина впервые напрямую закупит у США ракетные комплексы Javelin на сумму $36,5 миллионов. Кроме того, страна получит от американских партнеров военную помощь в размере $250 миллионов.

Однако средства, выделенные на закупку Javelin, не входят в общую сумму оборонной помощи, отметил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Javelin "Эспрессо.TV"

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", – рассказал дипломат.

В целом в 2020 году США предоставят Украине помощь в размере $600 млн ($250 млн выделены на оборону, а еще $448 млн – финансово-экономический транш). Кроме того, Ельченко подчеркнул, что военная помощь, в случае выполнения Украиной определенных условий по реформированию ВСУ и приведения их к стандартам НАТО, а также использования первой части суммы, может быть увеличена до $300 миллионов.

По словам посла, приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году было определено усиление флота. Поэтому американцы планируют передачу ВМС ВСУ трех катеров класса "Айленд", на каждый из которых будет установлено оборудование и оружие на $10 миллионов. Ранее два таких же катера Украина уже получила.

"Есть такой термин, как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным и морякам на Черном и Азовском морях", – сказал Ельченко.

Также, по его словам, США будут продолжать программу военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Ельченко напомнил, что с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву $1,6 млрд помощи на усиление безопасности и обороны, что составляет 92% всей зарубежной военно-технической помощи за этот период.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на $250 млн вечером 25 июля, после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму $43 млн.

Пентагон США передал Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс.

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