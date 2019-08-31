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Украина подписала с Польшей и США важный меморандум: что известно

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Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.

Об этом сообщил секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в Facebook, который находится в Варшаве.

На встрече с министром энергетики США Риком Перри украинская делегация обсудила важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши.

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"Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу", - отметил Данилюк.

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике

facebook.com/alex.danylyuk

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике

facebook.com/alex.danylyuk

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике

facebook.com/alex.danylyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Польши, в ходе которых обсудили войну на Донбассе, санкции в отношении РФ, "Северный поток-2" и ряд других вопросов.

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Место
Польша Варшава
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Даа, разводить х.хлов проще чем лохов)))))) Слава америке лохам слава
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Н Олег
Н Олег
газ, бутылированый за океаном и разжиженый поляцками, гораздо ароматнее и приятнее окрашен, чем грубый нерафинированый газ из России --- что полностью оправдывает некоторую разницу в цене ...
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