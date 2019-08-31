Украина подписала с Польшей и США важный меморандум: что известно

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.

Об этом сообщил секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в Facebook, который находится в Варшаве.

На встрече с министром энергетики США Риком Перри украинская делегация обсудила важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши.

"Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу", - отметил Данилюк.

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике facebook.com/alex.danylyuk

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике facebook.com/alex.danylyuk

Украина. Польша и США подписали меморандум по энергетике facebook.com/alex.danylyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Польши, в ходе которых обсудили войну на Донбассе, санкции в отношении РФ, "Северный поток-2" и ряд других вопросов.

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