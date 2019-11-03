Украина ответит России на море новым оружием: эксперт раскрыл детали

Украина ответит на военную угрозу России на море, растущую после аннексии Крыма, разработкой крылатых ракет "Нептун".

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам международных отношений Николай Белесков. По его словам, Украина не может рассчитывать исключительно на свой флот.

"В Крыму создана мощная группировка, сухопутная и морская компонента, которая создает значительные проблемы для Украины и для НАТО. Для Украины положение остается тяжелым, поскольку такое географическое положение Крыма вместе с теми морскими линиями коммуникаций, которые использует Украина, это касается портов Черного и Азовского моря, дает России возможность давить и шантажировать Украину. Мы это видели не один раз, особенно в Азовском море", – рассказал эксперт.

Белесков отметил, что в результате аннексии Крыма Украина потеряла самые боеспособные корабли.

"Но надо понимать, что большинство этих кораблей были не готовы к современной высокоинтенсивной войне на море, которая требует высокоточного вооружения. Фактически, даже до аннексии Крыма наш флот не был готов к современным боевым действиям на море", – пояснил он.

"Мы создаем флот не то что с нуля, но с небольшой базы. Это не такая большая трагедия, потому что поддержание необходимого количества кораблей, которые не отвечают условиям, довольно затратное, но это не слишком правильная стратегия. Мы, к сожалению, не можем делать ставку исключительно на развитие флота", – заявил международник.

По его словам, Украина выбрала асимметричный проект, который пока не реализован – создание крылатой ракеты "Нептун" и противокорабельных ракетных комплексов ее на основе.

"Даже когда мы создадим и поставим на боевое дежурство противокорабельный ракетный комплекс на основе крылатой ракеты "Нептун", все проблемы не решатся. Но это радикально увеличит нашу обороноспособность и позволит, например, противодействовать возможной блокаде наших черноморских портов", – подчеркнул он.

Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новая украинская ракета "Нептун" предназначена для поражения боевых кораблей и транспортных судов в ударных группах. Оружие не только не уступает по характеристикам аналогичному российскому вооружению, но и значительно превосходит его по многим показателям.

В сети показали видео удачного испытания ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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