"Стреляла в пах и в голову": всплыла жуткая правда о палачихе, отданной "ДНР" по обмену

В рамках обмена пленными Украина отдала террористам "ДНР" военную преступницу Ларису Чубарову ("Терезу"), которая являлась убийцей и исполнительницей жестоких пыток над украинскими воинами.
Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Елена Сорока. По ее словам, жестокую россиянку узнали сами военные на кадрах одного из пропагандистских российских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Лариса Чубарова (с цветами)
Скриншот видео
"О еще одном обменянном персонаже. На фото с розами – гражданка России Лариса Чубарова, позывной "Тереза". "Волк в овечьей шкуре". Именно так ее называли те украинские военные, которые побывали в застенках группировки "ДНР". По их словам, она не только пытала пленных, но и лично их расстреливала", – рассказывает Сорока.
По словам журналистки, ей приходилось снимать репортажи на заседаниях по делу Чубаровой. На них террористка цинично улыбалась, когда один из добровольцев давал показания о совершенных ею преступлениях.
"Я ее запомнил по вот этому выражению – знаете, как мама, как психолог, спокойно так: "Вытрите, ну, что вы, мужчина!". Кровь там вытирала, я думал, может, спасать пришла! Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии или "правосеков" дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову. Я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались", – процитировала Сорока воспоминания одного из свидетелей зверств Чубаровой.
Лариса Чубарова ("Тереза")
NewsRoom
Журналистка отметила, что в Украине суд первой инстанции дал "Терезе" 11 лет. Ее признали виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Тереза" была задержана 7 апреля 2015 года по подозрению в организации взрывов в Харькове.
Во время допроса Чубарова не созналась в своей причастности ко многим преступлениям против украинцев, среди которых и допрос пленных, и формирование диверсионных групп.
Террористка работала под руководством так называемого "начальника управления контрразведки" "министерства госбезопасности ДНР" и занимала должность "коменданта" нескольких населенных пунктов Донетчины, оккупированных террористами.
О том, что "Тереза" собственными руками убивала пленных бойцов, рассказывал также экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Аналогичные свидетельства предоставил боец полка "Азов" Максим Ярош.
Приговор ей выносил Киевский суд Харькова. Во время процесса Чубарова подала ходатайство об отводе судей, прокурора и даже своего адвоката.
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