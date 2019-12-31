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31 декабря • обновлено в 11:11
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"Стреляла в пах и в голову": всплыла жуткая правда о палачихе, отданной "ДНР" по обмену

10.8т
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В рамках обмена пленными Украина отдала террористам "ДНР" военную преступницу Ларису Чубарову ("Терезу"), которая являлась убийцей и исполнительницей жестоких пыток над украинскими воинами.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Елена Сорока. По ее словам, жестокую россиянку узнали сами военные на кадрах одного из пропагандистских российских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лариса Чубарова (с цветами)

Лариса Чубарова (с цветами)

Скриншот видео

"О еще одном обменянном персонаже. На фото с розами – гражданка России Лариса Чубарова, позывной "Тереза". "Волк в овечьей шкуре". Именно так ее называли те украинские военные, которые побывали в застенках группировки "ДНР". По их словам, она не только пытала пленных, но и лично их расстреливала", – рассказывает Сорока.

По словам журналистки, ей приходилось снимать репортажи на заседаниях по делу Чубаровой. На них террористка цинично улыбалась, когда один из добровольцев давал показания о совершенных ею преступлениях.

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"Я ее запомнил по вот этому выражению – знаете, как мама, как психолог, спокойно так: "Вытрите, ну, что вы, мужчина!". Кровь там вытирала, я думал, может, спасать пришла! Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии или "правосеков" дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову. Я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались", – процитировала Сорока воспоминания одного из свидетелей зверств Чубаровой.

Лариса Чубарова ("Тереза")

Лариса Чубарова ("Тереза")

NewsRoom

Журналистка отметила, что в Украине суд первой инстанции дал "Терезе" 11 лет. Ее признали виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
ДНР
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Комментарии
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Интересно, как всё успевала так называемая "палачиха" Чубарова? И на,цга,дов пытать, и быть комендантом нескольких населенных пунктов Доне/тчины, и организовывать в,зрывы в Харькове! А ещё интересно, откуда нацистская семейка яр,ошей знает, что Чубарова кого-то расстреливала? Они тоже были её жертвами? ))
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
я думал на фото Танюха идиотка,очень похожи.
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потапкин виктор
потапкин виктор
А потом она и этого "свидетеля"расстреляла.Как и писал раньше наступает время ох......х историй.Давайте селяне про вырванные зубы,отрезанные пальцы и гениталии.Только почему-то все ваши" запытанные" выглядят целыми и совершенно здоровыми.
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