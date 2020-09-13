Украина обменяла курдского боевика на вагнеровцев: как захватили Ису Озера

В Одессе спецслужбы Турции по договоренности с СБУ якобы обманом захватили курдского боевика Ису Озера.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на друзей боевика. Сообщается, что 11 сентября курд должен был встретиться с владельцем квартиры, которую арендовал.

"Владелец съемной квартиры в одесском жилом комплексе "Седьмое Небо" позвонил Озеру – тот был на работе на промрынке "Седьмой километр", и попросил его подъехать домой к 16:00 для сверки выплат по газовому счетчику. Иса Озер купил продукты в супермаркете, приехал домой, поднялся на лифте и пропал", – говорится в публикации.

В Турции Озер обвиняется в терроризме и подделке документов. Однако, как рассказали изданию друзья боевика, он не занимался терроризмом, а был вынужден эмигрировать из Турции по политическим причинам.

"Представителей партии HDP (Демократическая партия народов – ред.) "прессуют" по всей Турции, так как их считают близкими к запрещенной Рабочей партии Курдистана", – сообщили друзья курда.

Отмечается, что в 2018 году Иса Озер прибыл в Украину и подал прошение о политическом убежище. Согласно опубликованной копии документа, курд имел право легально проживать на территории Украины до 17 октября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкие спецслужбы захватили в Одессе боевика Ису Озера по договоренности со Службой безопасности Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!