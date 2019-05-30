Экстрадиция Саакашвили в Грузию: юрист дал прогноз

Если правоохранительные органы Грузии обратятся к Украине с требованием об экстрадиции третьего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, вопрос не будет решен положительно.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал специалист по экстрадиции Александр Коваленко. Он напомнил о том, что на сегодняшний день Саакашвили имеет украинское гражданство.

"Как известно, несколько дней назад был отменен указ о лишении его украинского гражданства. И, как известно, Украина не выдает собственных граждан", - напомнил он.

Коваленко перечислил ряд документов, в которых закреплен этот принцип. В частности, это Конституция Украины, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, закон о ратификации международных договоров в сфере экстрадиции. "Если речь идет о многосторонних договорах, то Украина делала оговорки о том, что она не будет выдавать собственных граждан", - пояснил Коваленко.

Михеил Саакашвили ЦЕНЗОР.НЕТ

Таким образом, "о выдаче Саакашвили правоохранительным органам Грузии в нынешнем его статусе речь не идет", - резюмировал специалист.

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