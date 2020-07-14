Украина не верит в версию Ирана о катастрофе самолета МАУ, – МИД

Украина не соглашается с версией иранской стороны о том, что сбивание самолета МАУ под Тегераном случилось в результате человеческой ошибки.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 14 июля, который транслировался на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По состоянию на сегодня Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен выясняться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов", – подчеркнул он.

По словам министра, именно после этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии сбивания украинского самолета. Тогда как сегодня "навязывание интерпретаций является ошибочным", и обе стороны расследования катастрофы должны сосредоточиться на установлении юридических фактов.

"МИД Украины полностью готово к юридической и дипломатической борьбе и сделает все необходимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось", – заверил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране причиной катастрофы украинского Boeing 737-800, который упал 8 января возле Тегерана, назвали человеческий фактор. В частности, в отчете иранского Агентства гражданской авиации говорится, что комплекс ПВО, который сбил самолет по ошибке, был неправильно настроен, так как накануне его переместили.