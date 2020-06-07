Украина не поверила заявлению Ирана о завершении расследования катастрофы МАУ

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24". По его словам, украинская сторона рассчитывает, что Иран перейдет к реальным делам.

"С первых дней после катастрофы украинская сторона направила вербальную ноту, где были сформированы требования обеспечения расследования, гарантия неповторения подобных ситуаций в будущем. Также там говорилось о переговорном процессе о компенсации родственникам и авиакомпании. Сегодня мы видим только положительные медийные сигналы, другого не наблюдаем" , – сказал он.

По словам Енина, Украина находится на постоянной связи с иранскими властями и руководством ICAO. По его убеждению, медийная активность официального Тегерана связана с тем, со страна до сих пор не передала на расшифровку "черные ящики".

"Специфика дипломатии в этом случае в том, что мы должны верить подписанным документам, а не красивым словам. Сейчас Иран настаивает на человеческой ошибке, мы считаем, что без завершения уголовного процесса, технических экспертиз и без черных ящиков некорректно говорить о расследовании. В настоящее время мы находимся в процессе переговоров, прошли подобный опыт с РФ, и с самого начала формировали переговорную позицию, которая может быть использована в мировых инстанциях. Хотелось бы верить, что Иран заинтересован в скорейшем завершении процесса, но эта позиция не подтверждается официальными документами иранской стороны" , – сказал он.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что страна "почти завершила" расследование катастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020. По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат никакой "важной" информации.

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