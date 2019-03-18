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"Украина нам мачеха": Гоблин-Аксенов опозорился новым заявлением о Крыме

1.6тЧитать материал на украинском

"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов пожаловался, что Украина обижала полуостров, пока они не "вернулись" в РФ.

Оккупант в интервью ТАСС заявил, что у Украины к региону было только потребительское отношение.

"Просто было потребительское отношение к Крыму со стороны органов власти Украины, должностных лиц. Все хотели только землю и море. Хотели что-то вывезти отсюда, приехать на лето отдыхать, на лодке покататься - на этом поддержка Крыма заканчивалась. Украина к нам как мачеха относилась, мы ей были не нужны на самом деле. Россия к нам относится как мама - и власти, и люди. Мы чувствуем, что мы дома", – рассказывал Аксенов.

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Марионетка Кремля отметил, что их ожидания после аннексии "оправдались".

"У крымчан есть чувство гордости за свою страну, уверенность в своих силах, есть уверенность в завтрашнем дне, есть понимание, что у нас системно работают органы власти… Посмотрите, что в Украине происходит, в других странах. Сегодня Россия - одна из самых стабильных стран мира", – подытожил оккупант.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

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Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
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Остапенко Тарас
Остапенко Тарас
есть уверенность в завтрашнем дне, - ДНО настало ещё пять лет назад!
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