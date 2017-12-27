Украина и террористы "ЛДНР" провели самый масштабный обмен пленными

На КПП "Майорск" возле оккупированной российскими наемниками Горловки Украина и террористы так называемых ДНР и ЛНР провели процесс обмена пленными.

Отметим, что некоторые люди из списков террористов отказались переходить на сторону "ЛДНР".

"43 человека, которые должны быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, поэтому не приехали на обмен", - сообщила омбудсмен Валерия Лутковская Громадскому.

Террористам "ЛНР" Украина передала 99 человек, в свою очередь, боевики отпустили 16 военных.

При этом подконтрольные "ЛНР" СМИ сообщают другие данные.

Так "омбудсмен" псевдореспублики Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона отпускает 75 человек, заявленных "ЛНР".

Президент Украины Петр Порошенко лично по телефону поздравил первых освобожденных из вражеского плена.

"Каждый шаг находится на его личном контроле", - написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем Twitter.

Щойно Президент особисто телефоном привітав перших наших хлопців, звільнених з ворожого полону.

Кожен крок знаходиться на його особистому контролі. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 27, 2017

Процесс обмена с террористами "ДНР" подходит к концу. Следить за ним можно в онлайн-трансляции "Обозревателя".

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Напомним, что пленный украинский воин сделал смелое признание перед террористами "ЛНР".