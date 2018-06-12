Украина и Россия разрабатывают план обмена заложниками - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ вырабатывают "дорожную карту" для освобождения "удерживаемых лиц".

"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", – сказал Лавров по итогам переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД, передает УНИАН.

Он напомнил, что эту тему обсуждали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", – пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что в данном вопросе нужно проводить различие между теми, кто был арестован "исключительно за свою профессию, как руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский", который обвиняется в государственной измене, и теми, кто "реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях".

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь глава МИД Украина Павел Климкин заявил, что переговоры глав МИД Украины, Германии, Франции и России в "нормандском" формате в Берлине прошли продуктивно и были очень сложными для Лаврова.