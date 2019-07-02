"Уйдут годы!" Украинский генерал оценил разведение сил на Донбассе

На прекращение войны на Донбассе уйдут годы, но разведение сил у Станицы Луганской может стать шагом к полному выполнению первого пункта Минских договоренностей – приостановке боевых действий.
Такое мнение высказал экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Апостроф". "...Остановить боевые действия – это важно, потому что в них гибнут наши военные. Если удастся установить режим тишины, который столько раз нарушался, это будет очень важно", – подчеркнул он.
В то же время генерал посоветовал не питать напрасных надежд: "Но этого не удастся достичь, пока Путин не видит в этом целесообразности. Даже моряков он не хочет просто так отдавать. Поэтому уступок в случае Станицы Луганской я не вижу".
Игорь Романенко
eadaily.com
Романенко резюмировал, что в случае, если бы удалось добиться прекращения боевых действий, то это было бы большое продвижение вперед.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал разведение сил в районе Станицы Луганской первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.
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