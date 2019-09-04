"Угрожают!" На Донбассе задумали насильно выдавать паспорта России

На оккупированной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта Российской Федерации.

О принудительной паспортизации говорится в сводке группы "Информационного сопротивления".

"В частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ продолжается "паспортизация" военнослужащих из числа жителей оккупированных территорий, а также других граждан Украины, "проходящих воинскую службу" в рядах так называемой "народной милиции", - говорится в сообщении.

Паспорта РФ

По данным ИС, данный процесс находится под детальным контролем командования оккупационной группировки и всячески им "стимулируется" вплоть до угроз "уволить со службы" в случае отказа подать документы на получение паспорта гражданина РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

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