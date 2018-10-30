Держал за шею и угрожал зарезать: в Черкассах забили тревогу из-за опасного педофила

В Черкассах полиция разыскивает мужчину, который пытался похитить школьницу.

Случай произошел недалеко от одной из школ на ул. Грушевского, сообщает Gazeta.ua.

12-летняя школьница ждала на остановке автобус, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Он угрожал ребенку ножом, взял ее за шею и повел в сторону Днепра.

"Мужчина угрожал зарезать девочку, если она будет сопротивляться. Лез целоваться и показывал на телефоне детское порно. Говорил, что это будет делать с ней. Со стороны Днепра вышел мужчина. Девочка подбежала к нему. Именно этот человек и вызвал милицию", - рассказала журналистам подруга матери девочки.

Случай произошел на ул. Грушевского Гугл. Карти

Начальник пресс-службы ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко подтвердил OBOZREVATEL информацию о розыске педофила, отметив, что полиция пока не может разглашать подробности.

"Обращение было, работники полиции над ним работают", - рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Черкассы являются самым криминальным городом Украины.