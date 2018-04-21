Угроза всему региону: террористы "ДНР" отключили насосы на "ядерной" шахте

Насосы с помощью которых откачивалась вода из шахты "Юнком" близ Енакиево, где во времена СССР проводились ядерные испытания, были убраны террористами три недели назад.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 19 апреля, сотрудники которой посетили объект.

По словам работников шахты, 4 насоса, которые помогали регулировать уровень воды, убрали, оставшиеся насосы должны быть отключены до конца месяца.

"Сотрудники шахты сообщили, что им приказали отключить и убрать оставшиеся насосы до конца месяца", - сказано в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что наблюдатели не смогли подтвердить данные о демонтированному оборудовании в шахте, т.к. на это "нужно разрешение от вооруженных формирований".

Как сообщал "Обозреватель", террористы "ДНР" приняли решение остановить откачку воды из радиоактивно загрязненной шахты, так как у них нет средств на ремонт оборудования.

По информации экологов, это может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.