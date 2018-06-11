Угроза сепаратизма в Украине: названы новые "горячие точки"

В Украине есть предпосылки для нового всплеска сепаратизма, причем угроза идет не из Крыма и Донбасса.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Мы должны сейчас занять очень жесткую позицию относительно тех коллаборантов, которые сейчас раскачивают лодку в Украине. Когда мы говорим о законе о коллаборантах, мы имеем в виду, в первую очередь, Крым и Донбасс. Но главные враги сейчас не на этом направлении", - подчеркнул Кравченко.

"Есть предпосылки, которые мы видим сегодня. Это юг Одесской области, условный центр - Измаил, это Мелитополь Запорожской области, это Закарпатье", - перечислил он.

Эксперт, в частности, напомнил, что сборная Закарпатья недавно выиграла чемпионат мира по футболу среди непризнанных государств.

На вопрос, стоит ли опасаться всплесков сепаратизма на юге или на западе страны, Кравченко заявил: "Есть все предпосылки для этого. Туда вкладываются деньги, вспомните Бессарабскую республику, этот проект сейчас заморожен, но кто знает, что будет завтра".

"Есть еще один драйвер для этого - парламентские выборы в Молдове, которые состоятся в октябре. В том регионе также есть много агентов, которые могут дестабилизировать ситуацию", - добавил он.

Как сообщал ObozTV, ранее председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж предложил в ответ на требования Кремля о федерализации Украины поддерживать порабощенные народы РФ в борьбе за самоопределение.

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