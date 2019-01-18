Угроза Европе: назван важный нюанс размещения ''Искандеров'' рядом с Украиной

Размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" рядом с украинской границей предвещает новую гонку вооружений. Ядерные ракеты и системы ПРО скоро вернутся на территорию Европы.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что появление "Искандеров" в Краснодарской области угрожает не только Украине – это уже геополитический вопрос.

"США подтвердили, что они будут выходить из договора РСМД. Соответственно, в перспективе нас ожидает гонка вооружений и возвращение ракет и систем ПРО в Европу. Соответственно и РФ будет размещать свои", – заверил Мусиенко.

Он также добавил, что не следует забывать о Калининграде. Ведь именно в этой области Россия также размещает различное вооружение, фактически на границе с НАТО.

"А как будет реагировать международное сообщество? Я думаю, никак. Потому что давайте честно – это 400 километров от границы с Украиной, а до границ со странами ЕС и НАТО это еще дальше. Поэтому потенциальной угрозы они не несут", – считает эксперт.

Хотя, уточнил Мусиенко, нужно вспомнить оценки некоторых американских и британских экспертов. Согласно их расчетам, Россия сообщала неверные данные, говоря о дальности полета "Искандеров" в 500 километров.

"Это для того, чтобы не выходить за границы договора РСМД. на самом деле, эти ракеты могут лететь на расстояние 1500-2000 километров. И к этому нужно относиться очень серьезно", – подвел он итог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия не вернется к его выполнению.

В Совфеде пригрозили ответить Штатам ускорением разработки и принятия на вооружение "уникальных" видов оружия. Более того, в решении США увидели последствия для Европы, а также в России заявили, что пойдут на зеркальные меры.

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