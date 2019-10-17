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17 октября • обновлено в 13:01
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"Уголовники и наркоманы!" Стрелков унизил главарей "Л/ДНР"

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Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал "лидеров" преступной республики "мерзкими уголовниками и наркоманами".

Видео с его резким высказывание опубликовал в своем Twitter блогер под ником Necro Mancer. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер – тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой", – признался Гиркин.

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Игорь Стрелков

Игорь Стрелков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин (Стрелков) заявил, что ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что капитулировать будут псевдореспублики, а не Украина.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
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