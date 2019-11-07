Ударил ножом в живот: в Одессе застолье закончилось убийством

В Одессе полиция задержала 42-летнего местного жителя, который ударил ножом своего 24-летнего знакомого.

Ссора между товарищами возникла после употребления спиртного. Хозяин квартиры схватил нож и ударил своего гостя в живот. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Раненому удалось выйти на улицу, позвать на помощь, но он умер в больнице от потери крови. Убийца, испугавшись, подался в бега. Вскоре его задержали полицейские.

В Одессе задержали убийцу od.npu.gov.ua

Подозреваемого взяли под стражу. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего). Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в городе Раздельная рецидивист жестоко убил троих членов семьи.

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