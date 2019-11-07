Ударил ножом в шею: под Одессой пассажир подрезал таксиста. Видео

В Белгороде-Днестровском под Одессой пассажир нанес ножевое ранение таксисту. Пьяному клиенту не понравился маршрут, по которому его вез 25-летний водитель.

Пассажир начал вести себя агрессивно и требовать, чтобы его везли по другой дороге. Когда водитель отказался, злоумышленник нанес ему удар ножом. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Одесской области

Под Одессой подрезали таксиста

Правонарушителя помогли задержать местные жители. Они удерживали его до приезда полиции. Очевидцы опубликовали видео инцидента в сети (чтобы его посмотреть, проскрольте страницу до конца).

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Задержанному грозит до 3 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге таксисту нанесли несколько ударов ножом в шею.

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