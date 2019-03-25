"Убью на**й!" Уголовник на инвалидной коляске устроил террор в доме престарелых

Один из домов для престарелых в Запорожье терроризирует бывший осужденный.

Рецидивист с инвалидностью Александр, который поселился в гериатрическом пансионате, требует дань с пенсионеров, издевается над ними и медработниками, рассказывается в сюжете ТСН.

43-летний мужчина даже в присутствии патрульных ведет себя буйно. "П***раска! Я тебя убью на**й!" — обратился тот к медсестре, несмотря на камеры и полицейских, которых вызвали в пансионат, когда бывший осужденный пытался задавить инвалидной коляской врача.

Скрин видео ТСН

"Он разогнал тележку и начал меня сбивать еще в коридоре. Я тут вывернулась, а кабинет не могла открыть", — рассказала об инциденте женщина.

Александр попал в медучреждение три года назад, когда освободился из колонии и получил травму позвоночника.

Одного из пациентов мужчина побил, и, угрожая ножом, отобрал пенсию. "Люди боятся выходить из комнат. Он сказал: вы, с*ки, будете бояться, будете сидеть там на лестнице. Разве так можно?" — говорит медсестра.

"У меня лично сюда из-за него вызов седьмой. Но ему только пишут штрафы", — отметил инспектор патрульной полиции Юрий Микитенко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Запорожской области ранее судимый мужчина нанес тяжелые ранения своему знакомому, а потом, убегая от полицейских, открыл по ним огонь. Преступника задержали.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал