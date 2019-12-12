Обыск по делу Шеремета: полиция пришла к известному музыканту

В четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом он сообщил в Faceook. Обыск проходит по адресу: Киев, улица Старовокзальная, 7в.
"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!" – написал он.
Отметим, что сегодня также в Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.
Андрей Антоненко – лидер группы Riffmaster, участвовал в АТО, сержант Сил специальных операций.
В начале войны на Донбассе он был волонтером и вместе со своей группой давал концерты на востоке Украины. Затем заключил военный контракт. Сейчас Антоненко работает в ССО над созданием мобильных рекрутинговых групп. Также музыкант является автором главной песни спецназовцев "Тихо Прийшов, Тихо Пішов".
Добавим, что Антоненко в июне 2018 года был в гостях у OBOZREVATEL, где рассказал, почему решил пойти воевать на восток Украины.
"У меня личная позиция – когда в стране идет война, мужчина должен быть в Вооруженных силах. Если мужчина по каким-то определенным причинам, например, по здоровью, не может быть в составе ВСУ – будьте любезны, помогайте армии как можете", – делился он.
Музыкант подчеркивал, что для победы в войне "логично, когда война идет наступательным путем". При этом он отмечал важность информационной войны – борьбы за умы людей.
"Оружие убивает физически, а информация залазит в мозг, решает вопрос психологически. Мы знаем, что самый страшный враг – идейный враг. Этого врага можно уничтожить только физически. Идейные люди не берутся "ниоткуда", не падают с неба. Это люди, которым вносят информацию, вкладывают в мозг, постоянно зомбируют. Поэтому информационная война, в состав которой входит не только музыка, но и художественные произведения, передачи, фильмы, имеет очень большое влияние", – рассказывал Антоненко.
Андрей Антоненко
Андрей Антоненко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.