Обыск по делу Шеремета: полиция пришла к известному музыканту

В четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил в Faceook. Обыск проходит по адресу: Киев, улица Старовокзальная, 7в.

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!" – написал он.

Отметим, что сегодня также в Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Андрей Антоненко – лидер группы Riffmaster, участвовал в АТО, сержант Сил специальных операций.

В начале войны на Донбассе он был волонтером и вместе со своей группой давал концерты на востоке Украины. Затем заключил военный контракт. Сейчас Антоненко работает в ССО над созданием мобильных рекрутинговых групп. Также музыкант является автором главной песни спецназовцев "Тихо Прийшов, Тихо Пішов".

Добавим, что Антоненко в июне 2018 года был в гостях у OBOZREVATEL, где рассказал, почему решил пойти воевать на восток Украины.

"У меня личная позиция – когда в стране идет война, мужчина должен быть в Вооруженных силах. Если мужчина по каким-то определенным причинам, например, по здоровью, не может быть в составе ВСУ – будьте любезны, помогайте армии как можете", – делился он.

Музыкант подчеркивал, что для победы в войне "логично, когда война идет наступательным путем". При этом он отмечал важность информационной войны – борьбы за умы людей.

"Оружие убивает физически, а информация залазит в мозг, решает вопрос психологически. Мы знаем, что самый страшный враг – идейный враг. Этого врага можно уничтожить только физически. Идейные люди не берутся "ниоткуда", не падают с неба. Это люди, которым вносят информацию, вкладывают в мозг, постоянно зомбируют. Поэтому информационная война, в состав которой входит не только музыка, но и художественные произведения, передачи, фильмы, имеет очень большое влияние", – рассказывал Антоненко.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

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