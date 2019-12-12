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12 декабря • обновлено в 17:22
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Обыск по делу Шеремета: полиция пришла к известному музыканту

16.2т
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В четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил в Faceook. Обыск проходит по адресу: Киев, улица Старовокзальная, 7в.

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!" – написал он.

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Отметим, что сегодня также в Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Андрей Антоненко – лидер группы Riffmaster, участвовал в АТО, сержант Сил специальных операций.

В начале войны на Донбассе он был волонтером и вместе со своей группой давал концерты на востоке Украины. Затем заключил военный контракт. Сейчас Антоненко работает в ССО над созданием мобильных рекрутинговых групп. Также музыкант является автором главной песни спецназовцев "Тихо Прийшов, Тихо Пішов".

Добавим, что Антоненко в июне 2018 года был в гостях у OBOZREVATEL, где рассказал, почему решил пойти воевать на восток Украины.

"У меня личная позиция – когда в стране идет война, мужчина должен быть в Вооруженных силах. Если мужчина по каким-то определенным причинам, например, по здоровью, не может быть в составе ВСУ – будьте любезны, помогайте армии как можете", – делился он.

Музыкант подчеркивал, что для победы в войне "логично, когда война идет наступательным путем". При этом он отмечал важность информационной войны – борьбы за умы людей.

"Оружие убивает физически, а информация залазит в мозг, решает вопрос психологически. Мы знаем, что самый страшный враг – идейный враг. Этого врага можно уничтожить только физически. Идейные люди не берутся "ниоткуда", не падают с неба. Это люди, которым вносят информацию, вкладывают в мозг, постоянно зомбируют. Поэтому информационная война, в состав которой входит не только музыка, но и художественные произведения, передачи, фильмы, имеет очень большое влияние", – рассказывал Антоненко.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Андрей Антоненко (Riffmaster) Павел Шеремет
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины полиция
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Комментарии
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Поможите, вытирана обижают!))
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tosirova tossika
tosirova tossika
Невмерущий Чахлик, пионеры наших бьют !
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васильевич василий
васильевич василий
Вакарчука до кучи не забудьте забрать
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а разве не Путин? а-я-яй...
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