Убивают исподтишка: террористы на Донбассе перешли к подлой тактике. Видео

Террористы "Л/ДНР" начали активно задействовать снайперов в зоне проведения ООС на Донбассе.

Как передают "Факты", украинские защитники отмечают, что боевики оборудуют закрытые позиции пока с деревьев не опали листья, чтобы "отрабатывать" по линии обороны ВСУ.

Именно от меткого выстрела вражеского снайпера недавно в Марьинке погиб один пехотинец, который занимался инженерными работами.

Также оккупанты активно бьют из крупнокалиберных пулеметов и минометов, особенно на Мариупольском направлении и окрестностях Марьинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 сентября, террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

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