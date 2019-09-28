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28 сентября • обновлено в 18:34
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Убивают исподтишка: террористы на Донбассе перешли к подлой тактике. Видео

1.8т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" начали активно задействовать снайперов в зоне проведения ООС на Донбассе.

Как передают "Факты", украинские защитники отмечают, что боевики оборудуют закрытые позиции пока с деревьев не опали листья, чтобы "отрабатывать" по линии обороны ВСУ.

Именно от меткого выстрела вражеского снайпера недавно в Марьинке погиб один пехотинец, который занимался инженерными работами.

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Также оккупанты активно бьют из крупнокалиберных пулеметов и минометов, особенно на Мариупольском направлении и окрестностях Марьинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 сентября, террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а у опг зеленского перемирие! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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