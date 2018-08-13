Убивали украинцев за 400 евро: стало известно, как в Италии вербовали террористов "Л/ДНР"

Наемники, которых вербовали в Италии для войны на Донбассе, получали за участие в боевых действиях по 300-400 евро ежемесячно.

Журналист и руководитель издания OttoPagine в городе Авеллино Лучано Трапанезе рассказал, что для боевиков основным стимулом является идеологическое убеждение, ведь на востоке Украины платят немного. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, розыском в Италии занимались под прикрытием гуманитарных операций. Среди подозреваемых оказался итальянский активист и основатель организации "Координация солидарности с Донбассом" Орацио Ньерре, симпатизирующий России.

Соответствующую группировку создали в 2014 году. Ньерре вместе со своим соратником Лукой Пинтауди приезжал в Донецк и встречался с тогдашним главарем "ДНР" Павлом Губаревым и Денисом Пушилиним.

Оба итальянца сейчас находятся под следствием, но не задержаны в отличие от трех других подозреваемых. Карабинеры обнародовали видео, на котором есть один из задержанных - Владимир Вербицкий (Вербичи), который на Донбассе взял себе позывной "Парма". Он ушел воевать на стороне "ДНР" в мае 2015 года в рядах группировки "Русич".

На одном из видео террористов видно, как его учат корректировать огонь артиллерии. "Парма" рассказал, что ему 21 год и считает себя "русским", несмотря на рождение в Италии.

Вторым задержанным в ходе операции оказался ветеран Чечни и владелец спортзала в Милане Олси Крутани. Посредником между желающими попасть в Украину выступал третий задержанный - Антонио Катальдо, который воевал в Ливии, был в плену боевиков Каддафи.

Также в Италии выдали ордера на арест Андреа Пальмери, Габриэля Каругати и Массимильяно Каваллери ("Спартак"). Последний участвовал в съемках телевизионных сюжетов на Донбассе, фотографировался с главарем "ДНР" Александром Захарченко, и даже получил "паспорт" на оккупированной территории Украины.

Отмечается, что Пальмери является ультрасом из итальянской Тосканы. В феврале 2014 года его осудили за избиение, но из-под домашнего ареста он бежал в "ЛНР".

Третий объявленный в розыск наемник Габриэль Каругати является сыном одного из бывших менеджеров правящей итальянской партии "Лига", лидер которой поддерживает аннексию Крыма.

Кроме того, в материалах карабинеров упоминается дочь главы российского центра "Россотрудничество" в Италии Ирина Осипова, которая первой взяла интервью у Андреа Пальмери в 2014 году. Она сотрудничала с крайними правыми итальянскими политиками, в том числе в рамках ассоциации "Ломбардия-Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках расследования были арестованы шесть человек из группировки в Италии, среди которых три иностранца. Еще у семерых были проведены обыски.