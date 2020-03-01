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1 марта • обновлено в 20:01
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Убитый и много раненых: террористы Путина подло ударили по ВСУ на Донбассе

33.6т
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Один украинский военнослужащий скончался в результате боев на Донбассе в воскресенье, 1 марта.

Об этом сообщил штаб операции Объеденных сил в вечерней сводке. Еще трое украинских военнослужащих получили ранения и еще три человека получили боевые травмы.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – рассказали в ООС.

Так, террористы ударили по позициям ВСУ возле населенных пунктов Пески, Лебединское, Невельское, Луганское, Нижнетеплое.

Карта ООС за 1 марта

Карта ООС за 1 марта

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, террористы РФ жестко поплатились за гибель защитников Украины. В феврале российско-оккупационные войска только по подтвержденным данным понесли огромные потери на Донбассе: 38 убитых и 44 раненых.

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Автор
Кирилл Лютый
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В срало Украине!
В срало Украине!
Не yбит, даже не пoгиб, а "скoнчaлся в результате бoев" :о))))))) С перепугу изошёл пoнocом до смepти?
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Что алкаш Порошенко,что клоун Зеленский -один х....р,гибнут люди.Должно же это всё прекратиться.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Кому пущечно мясцо по дешевке?
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