''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

На Донбассе погибли еще два террориста "Л/ДНР", которые воевали за российские интересы против независимости Украины.

Снимки ликвидированных оккупантов опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Их имена — Евгений Мальченко и Андрей Симоненко.

Симоненко был родом из Донецка. 45-летний террорист с позывными "Синий" и "Гиена" покинул ряды "ДНР" 14 октября текущего года, однако информация об этом появилась в сети лишь недавно.

В свою очередь 28-летний Мальченко был убит своей девушкой в ходе алкогольного застолья. Она схватила нож и вонзила его террористу в сердце. В сети в шутку назвали его смерть "убийством по-русски", отметив: "за что боролся, на то и напоролся".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы заявили о сокрушительной атаке ВСУ на Донбассе, утверждая, что украинские защитники перебросили на фронт множество танков.