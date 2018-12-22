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''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

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На Донбассе погибли еще два террориста "Л/ДНР", которые воевали за российские интересы против независимости Украины.

Снимки ликвидированных оккупантов опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Их имена — Евгений Мальченко и Андрей Симоненко.

Симоненко был родом из Донецка. 45-летний террорист с позывными "Синий" и "Гиена" покинул ряды "ДНР" 14 октября текущего года, однако информация об этом появилась в сети лишь недавно.

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''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''
''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''
''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

В свою очередь 28-летний Мальченко был убит своей девушкой в ходе алкогольного застолья. Она схватила нож и вонзила его террористу в сердце. В сети в шутку назвали его смерть "убийством по-русски", отметив: "за что боролся, на то и напоролся".

''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''
''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''
''Убить по-русски'': появились новые фото ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы заявили о сокрушительной атаке ВСУ на Донбассе, утверждая, что украинские защитники перебросили на фронт множество танков.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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