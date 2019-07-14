"Убил бы себя!" Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот

В Запорожье адвокаты арестованного Виталия Чайковского, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, пытаются переквалифицировать обвинение.

В сообществе "Это Запорожье" в Instagram призвали откликнуться любых свидетелей инцидента.

"Важный пост! Полиция разыскивает любых свидетелей трагедии, которая случилась с Настей Ковалевой. Сейчас адвокаты подозреваемого хотят попытаться переквалифицировать статью, и это может помочь уйти ему от ответственности. Для того, чтоб подонок понёс наказание, нужно собрать всю информацию. Если вы в день трагедии 2 июля что-то видели или слышали, просьба сообщить в Хортицкое отделение полиции", - говорится в сообщении.

Анастасия Ковалева

Интернет-пользователи обсуждают новій поворот в деле:

"Он не хотел поджигать! Облил - да! Испугал - да! Но сам поджог произошел случайно!!! И это печально для всех".

"Интересно, как адвокат аргументирует. Проходи мимо, случайно плеснул бензина, а она себя подожгла??? Тут ничто не может оправдать этого дебила. Так не может быть".

"Урод этот Виталий (вроде так зовут), лишил девушку жизни - будь добр, ответь за это! Надеюсь, что понесет наказание в полной мере".

"Если бы он так сильно любил ее, как он это говорит, то уже сам бы убил себя. Не смог выдержать, значит такая любовь была".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Девушка попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

Парень Анастасии – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.

Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

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