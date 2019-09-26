Убийство журналиста Хашогги: принц Саудовской Аравии признал ответственность

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал, что должен нести ответственность за убийство в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.
Об этом сообщается в анонсе документального сериала Frontline, который появился на американском сайте PBS. В нем также отмечается, что фильм журналиста Мартина Смита будет доступен для просмотра 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Убитый журналист Джамаль Хашогги
"24 канал"
"Беру на себя всю ответственность, потому что это произошло, когда я был на службе", – сказал принц, который является вторым человеком в Саудовской Аравии после короля.
Вместе с тем, он подчеркнул, что не знал о расправе над Хашогги, ведь в королевстве есть 20 миллионов подданных и 3 миллиона госслужащих. Следовательно, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд просто не в состоянии контролировать действия каждого из них.
Также монарх прокомментировал вопрос о том, почему убийцы Хашогги летели из Эр-Рияда в Стамбул на частных бизнес-джетах королевского авиапарка. Он заверил, что у чиновников и министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это.
For the first time, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman addressed his role in Jamal Khashoggi’s murder exclusively to FRONTLINE correspondent Martin Smith. https://t.co/MoPpIj56Q0 pic.twitter.com/hTM7A9LtOX— FRONTLINE (@frontlinepbs) September 26, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 октября 2018 года Хашогги исчез в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.
Турция получила запись убийства с Apple Watch журналиста. Правоохранители нашли фрагменты его тела в колодце на территории консульства.
В результате власти Саудовской Аравии признали преступление. 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.
Между тем в ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.
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