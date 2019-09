Убийство журналиста Хашогги: принц Саудовской Аравии признал ответственность

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал, что должен нести ответственность за убийство в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщается в анонсе документального сериала Frontline, который появился на американском сайте PBS. В нем также отмечается, что фильм журналиста Мартина Смита будет доступен для просмотра 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Беру на себя всю ответственность, потому что это произошло, когда я был на службе", – сказал принц, который является вторым человеком в Саудовской Аравии после короля.

Вместе с тем, он подчеркнул, что не знал о расправе над Хашогги, ведь в королевстве есть 20 миллионов подданных и 3 миллиона госслужащих. Следовательно, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд просто не в состоянии контролировать действия каждого из них.

Также монарх прокомментировал вопрос о том, почему убийцы Хашогги летели из Эр-Рияда в Стамбул на частных бизнес-джетах королевского авиапарка. Он заверил, что у чиновников и министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это.

For the first time, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman addressed his role in Jamal Khashoggi’s murder exclusively to FRONTLINE correspondent Martin Smith. https://t.co/MoPpIj56Q0 pic.twitter.com/hTM7A9LtOX