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27 сентября • обновлено в 19:32
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Убийство журналиста Хашогги: принц Саудовской Аравии признал ответственность

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал, что должен нести ответственность за убийство в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщается в анонсе документального сериала Frontline, который появился на американском сайте PBS. В нем также отмечается, что фильм журналиста Мартина Смита будет доступен для просмотра 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Убитый журналист Джамаль Хашогги

Убитый журналист Джамаль Хашогги

"24 канал"

"Беру на себя всю ответственность, потому что это произошло, когда я был на службе", – сказал принц, который является вторым человеком в Саудовской Аравии после короля.

Вместе с тем, он подчеркнул, что не знал о расправе над Хашогги, ведь в королевстве есть 20 миллионов подданных и 3 миллиона госслужащих. Следовательно, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд просто не в состоянии контролировать действия каждого из них.

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Также монарх прокомментировал вопрос о том, почему убийцы Хашогги летели из Эр-Рияда в Стамбул на частных бизнес-джетах королевского авиапарка. Он заверил, что у чиновников и министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Криминал
Место
Саудовская Аравия
Тег
убийство
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Отдал приказ, негодяй.
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