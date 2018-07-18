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Убийца украинца в Турции: обнародовано фото ареста россиянина

7.3тЧитать новость на украинском

Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Алании, арестован турецкими правоохранителями.

Как сообщает турецкая газета Star, россиянин был арестован жандармерией и был отправлен в суд Алании, где был позже освобожден.

Однако 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура опротестовала это дело. Убийца украинца был арестована магистратским судом турецкой Алании.

Новости
Гражданин РФ, забивший до смерти туриста из Запорожья в Турции — арестован

Фото: Star

Фото: Star

Фото: Star

Погибший украинец Андрей Сова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга убийцы рассказала, что он находится в Турции.

Напомним, украинец, 55-летний житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля.

А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой.

Место
Турция
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Київський Ігор
Київський Ігор
Сподіваюсь, в Туреччині смертна кара є. Мокшанську собаку треба повісити, разом з його шлюхою.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Вывод такой. Хохлы, фильтруйте базар в Турции. Это вам не Хохляндия, где за такое ничего не будет. Русских там больше чем вас, поэтому опасно вам.
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Раздолбают кацапу ДУПУ в турецкой тюрьме,дырка будет как газопровод Северный поток: ))
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2 из 3 ответов | показать все
Мартин Алекс
Мартин Алекс
Rusnak Nikolay !!! Не бэндера, а Кошкодав Степка-Сопля! Не уважаешь ты хироив сала...
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Николаев Олег
Николаев Олег
Георгійович Сергій, кто о чём, а хохол о гомосятине.
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