Убийца украинца в Турции: обнародовано фото ареста россиянина

Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Алании, арестован турецкими правоохранителями.

Как сообщает турецкая газета Star, россиянин был арестован жандармерией и был отправлен в суд Алании, где был позже освобожден.

Однако 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура опротестовала это дело. Убийца украинца был арестована магистратским судом турецкой Алании.

Фото: Star

Фото: Star

Фото: Star

Погибший украинец Андрей Сова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга убийцы рассказала, что он находится в Турции.

Напомним, украинец, 55-летний житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля.

А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой.