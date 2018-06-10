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"Убийца" Бабченко рассказал, как его вербовали

1.4тЧитать новость на украинском

Участник боевых действий на Донбассе Алексей Цымбалюк, которого наняли убить российского журналиста Аркадия Бабченко рассказал, что был знаком с организатором покушения Борисом Германом с 2015 года.

"Дружбой эти отношения назвать трудно. Мы общались еще с 2015 года. Борис Герман связан с оружием, с ее производством. А в добровольческих подразделениях, в частности, в тех, где был я, постоянно была нехватка этих вещей... Познакомились мы в Киеве", - сказал он в интервью ВВС.

По словам "киллера", у Германа "всегда можно было заказать и быстро получить всякие тюнинговые вещи на оружие". При этом его нельзя назвать волонтером, так как он предоставлял все не бесплатно, а только за деньги. И на передовой он никогда не был.

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Цымбалюк рассказал, что "первая попытка вербовки" была в начале апреля.

"Он пригласил меня пообедать, числа 4-5 апреля... На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет", - добавил он.

"Киллер" отметил, что заинтересовался предложением, поскольку понимал, что это провокация , которая может обернуться для Украины трагедией. И было нужно выведать больше информации.

"Поэтому я ответил: да, конечно, я заинтересован. И уже 6 числа поступило конкретное предложение по Бабченко. В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени", - сообщил боец.

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"Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей - это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра", - добавил Цымбалюк.

По его словам, он не спрашивал у Германа, кто стоит за этими заказами, так как это могло его насторожить и правду бы он врядли сказал.

Напомним, в организации убийства Аркадия Бабченко подозревается исполнительный директор предприятия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Место
УкраинаКиев
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