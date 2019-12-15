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15 декабря • обновлено в 22:48
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Убийство врага Путина: Германия заявила о лжи главы Кремля

2.4т
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Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Россия не просила выдать убитого в Берлине чеченского полевого командира и врага нынешнего президента РФ Зелимхана Хангошвили, как об этом ранее заявил Владимир Путин.

По его словам, Германия не получала от Москвы никаких официальных запросов по поводу Хангошвили. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Маас отметил, что теперь обвинения против убитого достаточно сложно проверить.

"Ничего нет, ни у нас, ни в Министерстве внутренних дел, ни в органах, ответственных за просьбу о правовой помощи. И говорить сейчас, что мы могли его выдать давным-давно — этого просто не было", — сказал Маас.

Гайко Маас

Гайко Маас

По словам главы МИД Германии, обвинения, которые Путин объявил против Хангошвили, "никогда не сообщали федеральному правительству в прошлом". Маас добавил, что о них объявили только после того, как Германия начала расследование его убийства.

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Напомним, что Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне на Северном Кавказе против российских войск в 2001-2005 годах. Полевой командир был близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии, а в Германию уехал после 2015 года, пережив попытку покушения в Тбилиси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Владимир Путин
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо, таки ПутЕн назвал этого шимазла своим врагом?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Он в базе Интерпола был. Какие ещё ему были нужны запросы? Эта структура создана для оперативного реагирования без дополнительных запросов.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Хутин наипал в 146 раз...удивленное оицо надо делать?!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Себостьян Прейро, не. Поскачи 100 раз и покрась две урны в цвет перемоги. Этого хватит.
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Новости расследований

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