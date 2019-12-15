Убийство врага Путина: Германия заявила о лжи главы Кремля

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Россия не просила выдать убитого в Берлине чеченского полевого командира и врага нынешнего президента РФ Зелимхана Хангошвили, как об этом ранее заявил Владимир Путин.

По его словам, Германия не получала от Москвы никаких официальных запросов по поводу Хангошвили. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Маас отметил, что теперь обвинения против убитого достаточно сложно проверить.

"Ничего нет, ни у нас, ни в Министерстве внутренних дел, ни в органах, ответственных за просьбу о правовой помощи. И говорить сейчас, что мы могли его выдать давным-давно — этого просто не было", — сказал Маас.

Гайко Маас

По словам главы МИД Германии, обвинения, которые Путин объявил против Хангошвили, "никогда не сообщали федеральному правительству в прошлом". Маас добавил, что о них объявили только после того, как Германия начала расследование его убийства.

Напомним, что Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне на Северном Кавказе против российских войск в 2001-2005 годах. Полевой командир был близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии, а в Германию уехал после 2015 года, пережив попытку покушения в Тбилиси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

Расследование убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине планирует взять на себя Федеральная прокуратура Германии, что означает, что немецкие следственные органы официально подозревают власти России в организации убийства.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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