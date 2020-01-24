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25 января • обновлено в 00:47
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Спорили о Зеленском? Родные раскрыли детали громкого убийства ветерана АТО на Киевщине

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Родные и знакомые ветеранов войны на Донбассе, один из которых убил другого из ружья в ходе спора, заявили, что не верят, что причиной стал спор о лучшем президенте Украины.

Сюжет о конфликте, который закончился смертельным исходом, показали в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Об известных ей подробностях рассказала мать погибшего Мария Викторовна. Оказалось, мужчины не только воевали вместе, но и построили в родной Леоновке на Киевщине церковь. "А мне кто расскажет? Я не знаю. это произошло 19 числа. Они хотели купаться. Я звонила, сын не брал. Начало трясти. Я уже чувствовала. Дозвонилась, взял трубку полицейский", – начала женщина.

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На Киевщине ветеран АТО убил друга: новые версии

На Киевщине ветеран АТО убил друга: новые версии

Скриншот из видео

При этом ни мать, ни другие родственники не верят, что причиной убийства стала именно ссора из-за политики. "Он добровольцем был. И был в том Илловайске. И выжил. И пришел. А дома съели его, вот и все", – поделилась убитая горем женщина.

На Киевщине ветеран АТО убил друга: мать не верит в политическую версию

На Киевщине ветеран АТО убил друга: мать не верит в политическую версию

Скриншот из видео

"Мы знаем и Ивана, и Валеру. Это очень хорошие люди. Это была случайность. Немного выпили и поехали на охоту. Политика тут вообще ни при чем", – заверили знакомые ветеранов.

На Киевщине ветеран АТО убил друга: знакомые озвучили новую версию

На Киевщине ветеран АТО убил друга: знакомые озвучили новую версию

Скриншот из видео

Журналистам также удалось узнать, что в салоне авто был и третий мужчина, который в разгар конфликта вылез и пошел пешком. Его жена заверила, что также не верит в версию с политикой. По ее мнению, стрелявший мужчина сгоряча выдал полиции такую версию и она быстро распространилась в СМИ.

На Киевщине ветеран АТО убил друга

На Киевщине ветеран АТО убил друга

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла в поселке городского типа Иванков. Полиция остановила автомобиль "УАЗ" за нарушение правил дорожного движения. На заднем сидении машины оказался труп мужчины со следами огнестрельного ранения. Водитель признался в убийстве и заявил: якобы отправил друга на тот свет в ходе спора, какой президент лучше – Владимир Зеленский или Петр Порошенко.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Новости Киева и Киевской области
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе
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