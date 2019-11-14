Убийство в Прилуках: тело 14-летнего подростка похоронили без половины черепа

14-летнего подростка Дениса Чаленко из Прилук, тело которого нашли на железнодорожных путях 29 октября, похоронили без части костей, у него не было половины черепа и кости ноги. Куда они делись, пока никто не может ответить на этот вопрос. Но именно эти части являются одним из доказательств убийства парня.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Я так и не смог его обнять"

Отец погибшего Дениса Чаленко, Виктор, говорит, что так и не смог обнять сына перед тем, как предать тело земле: "У него нет половины черепа и кости левой ноги. Я так и не смог его обнять из-за этого. Куда делись кости так никто и не знает. Мы забрали тело сына в Прилуках, где проводили первую судебно-медицинскую экспертизу. Я не обратил внимания, что часть головы была закрыта бинтом. А когда уже привезли в Киев, то адвокат посмотрел и спрашивает, а где кости? Я точно помню, когда осматривал тело ребенка на железнодорожных путях после убийства, все было на месте".

Денис Чаленко, последнее фото ТСН

По словам адвоката семьи мальчика Владимира Билыка, левая часть черепа могла иметь следы проникающего ранения, а левая кость ноги имела перелом. "Моя версия такая: возможно, они там в Прилуках в такой спешке все проводили, и очень хотели, чтобы расследование осталось в Черниговской области и никуда за пределы не выходило. Что взяли и отправили эти части в Чернигов. А тело увезли в Киев", – предполагает адвокат.

В Национальной полиции советуют обратиться с вопросом в Киевскую судебно-медицинскую экспертизу.

Дело забрали в Киев под давлением людей

Тело 14-летнего Дениса нашли на железнодорожных путях в Прилуках после 21.30 вечера 29 октября, когда там прошел дизельный поезд на Гребенку. Местная полиция тут же заявила, что подростка сбил поезд. Однако родители Дениса с этим не согласны.

Отец Дениса, Виктор Чаленко проводит свое расследование ТСН

Отец, после того как в 19.30 исчезла связь с сыном, весь вечер его разыскивал, обратился в полицию. А примерно в 22 часа ему позвонили и пригласили опознать тело на путях. Отец говорит, что парень уже был холодный, и фельдшер скорой ему сказал, что Денис умер гораздо раньше.

К тому же отец провел свое расследование. Он говорит, что накануне Денису угрожал 16-летний парень в Инстаграме. Конфликт произошел из-за девушки, которую защитил Денис.

Накануне гибели мальчика ему угрожали ТСН

К тому же родителям стали поступать сообщения от детей о конфликте и о том, что именно этот парень мог убить их сына. Виктор Чаленко предполагает, что его сына убили, тело спрятали на поле неподалеку от путей, а когда прошел поезд, то подложили его туда.

После того, как в Прилуках люди возмутились расследованием и пришли к отделению полиции, дело забрало Главное следственное управление Нацполиции в Киев.

Полиция распускает слухи?

Но в Прилуках до сих пор неспокойно. Многие уверены, что Дениса убил 16-летний парень, который сейчас сидит дома и на улицу не выходит.

Отец говорит, что сына пришлось хоронить без части костей ТСН

"Я не знаю, опрашивали ли того парня, говорят, что алиби ему обеспечивает мама, сестра и продавец магазина. Вроде его проверили на детекторе лжи. Однако результаты такой проверки по нашему законодательству не являются доказательством виновности или невиновности", – говорит адвокат Владимир Билык.

Также, по словам адвоката, до сих пор следствие не установило маршрут следования Дениса. Он из дома вышел в 17.20 якобы на тренировку по боксу, но туда не дошел. Где он был до 19.30, пока не исчезла связь? "На самом деле выяснить это можно за пару дней. А прошло уже две недели, ответа нет", – говорит Билык.

Более того, местная полиция распускает по городу слухи, что якобы Денис находился в состоянии алкогольного опьянения, что у него в крови было 1,2 промиле.

После того как люди пришли под отделение полиции в Прилуках, дело передали в Киев ТСН

"Подросток с таким алкоголем в крови двигаться бы даже не смог. Это все неправда. Фельдшер, который констатировал смерть подростка, ничего такого не указал", – говорит адвокат.

Кроме этого в прилукской полиции утверждают, что Денис участвовал в неких боях без правил. "Чушь все это. Я сам полицейским сказал, что сын в тот день на тренировке не был, и я выяснил, что он три месяца туда не ходил. Вероятно, мы строго его воспитывали, и чтобы отпроситься погулять, он мог такое придумать. Мне очень жаль. Он ходил в другие секции, в другие клубы, как я выяснил теперь. Но никаких боев без правил там не было!", – говорит отец.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции говорят, что пока результатов дополнительной судебно-медицинской экспертизы, которую провели в Киеве, нет. А следствие рассматривает все версии гибели подростка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал