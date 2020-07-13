Убийство Старицкого: суд продлил арест Кожары
Мера пресечения в отношении бывшего министра будет действовать до 25 августа
Арест продлен с возможностью внесения залога
Кожара заявил, что он не совершал преступления, в котором его подозревают
Суд продлил арест Кожары.
Шевченковский районный суд Киева продлил арест с возможностью внесения залога в размере 14 мнл грн в отношении бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Мера пресечения продлена до 25 августа, сообщает "Укринформ".
Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил: продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожары до 25 августа 2020 года, определить залог в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн.
Сам подозреваемый заявил, что не совершал преступления, которое ему инкриминируют. Он отметил, что у него не было мотивов убивать своего товарища.
Как сообщал OBOZREVATEL, прокуроры рассказали подробности гибели бизнесмена, главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, который был найден застреленным в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.
Как выяснилось, Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрельба произошла во время застолья
25 марта экс-главе МИД объявили о подозрении по факту умышленного убийства.