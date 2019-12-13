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13 декабря • обновлено в 16:06
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Убийство Шеремета: в версии следствия нашли много несоответствий

2.5т
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Версия следствия относительно убийства журналиста Павла Шеремета имеет много несоответствий, а некоторые из задержанных фигурантов дела даже не были знакомы между собой.

Об этом рассказала в эфире ObozTV волонтер Алла Мартынюк, комментируя обвинения музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру Юлии Кузьменко, военной медсестре Яне Дугарь, атошникам Владиславу Грищенко ("Буча") и Инне Грищенко ("Пума").

"Я знаю всех этих людей, которых сейчас подозревают в деле по Шеремету... Посмотрим на факты. Яна при мне познакомилась с Инной летом 2019 года на шашлыках. Они даже не были знакомы все это время… Яна – сирота, которая пошла в 19 лет защищать нашу страну… На видео точно была не она. Я знаю ее – у нее другие волосы, другая фигура. Если сопоставить их фотографии, это видно даже постороннему человеку. Это не один и тот же человек", – заявила волонтер.

"Относительно Андрея – тоже вообще никаких фактов нет. Только из-за того, что он носит футболки со своим именем… Там даже не одинаковые были надписи, а просто похожие. Что это за основания для вручения подозрения?.. Известный певец, патриот – он очень добрый по натуре. И вообще, зачем ему было это делать? Они тоже с Яной не были знакомы. Они выставляли фото Юлии и Яны, якобы они подруги. Это вообще смешно, потому что Юлия и Яна познакомились на суде", – подчеркнула она.

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Мартынюк также отметила, что обнародованные следствием записи разговоров подозреваемых "вырваны из контекста" и датированы 2019 годом, а не 2016-м, когда было совершено убийство.

"Люди были во время этих событий на востоке, они воевали. Они физически не могли этого сделать", – добавила волонтер.

"Более того, говорилось, что возможная цель убийства Шеремета – дестабилизация в стране. А мы сейчас видим, что именно те события, которые происходят, дестабилизируют ситуацию в нашей стране. Сейчас все волонтеры, военные звонили друг другу и говорили, что мы должны подписывать договор с адвокатами, потому что завтра могут приходит к нам. Мы все сейчас боимся жить в своей стране. Как такое вообще может быть?" – заявила она.

Убийство Шеремета: странности в версии следствия

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Убийство Павла Шеремета
Персоны
Андрей Антоненко (Riffmaster) Владислав Грищенко (Буча) Инна Грищенко (Пума) Яна Дугарь Юлия Кузьменко Алла Мартынюк
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"добрый по натуре" певец весь зататуирован свастиками
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Алексеевна Валентина
Алексеевна Валентина
А кто-либо понесёт наказание за фальсификации в этом деле, или опять спустят, типа - ну ошиблись, ну с кем не бывает..????
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