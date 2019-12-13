Убийство Шеремета: в версии следствия нашли много несоответствий

Версия следствия относительно убийства журналиста Павла Шеремета имеет много несоответствий, а некоторые из задержанных фигурантов дела даже не были знакомы между собой.

Об этом рассказала в эфире ObozTV волонтер Алла Мартынюк, комментируя обвинения музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру Юлии Кузьменко, военной медсестре Яне Дугарь, атошникам Владиславу Грищенко ("Буча") и Инне Грищенко ("Пума").

"Я знаю всех этих людей, которых сейчас подозревают в деле по Шеремету... Посмотрим на факты. Яна при мне познакомилась с Инной летом 2019 года на шашлыках. Они даже не были знакомы все это время… Яна – сирота, которая пошла в 19 лет защищать нашу страну… На видео точно была не она. Я знаю ее – у нее другие волосы, другая фигура. Если сопоставить их фотографии, это видно даже постороннему человеку. Это не один и тот же человек", – заявила волонтер.

"Относительно Андрея – тоже вообще никаких фактов нет. Только из-за того, что он носит футболки со своим именем… Там даже не одинаковые были надписи, а просто похожие. Что это за основания для вручения подозрения?.. Известный певец, патриот – он очень добрый по натуре. И вообще, зачем ему было это делать? Они тоже с Яной не были знакомы. Они выставляли фото Юлии и Яны, якобы они подруги. Это вообще смешно, потому что Юлия и Яна познакомились на суде", – подчеркнула она.

Мартынюк также отметила, что обнародованные следствием записи разговоров подозреваемых "вырваны из контекста" и датированы 2019 годом, а не 2016-м, когда было совершено убийство.

"Люди были во время этих событий на востоке, они воевали. Они физически не могли этого сделать", – добавила волонтер.

"Более того, говорилось, что возможная цель убийства Шеремета – дестабилизация в стране. А мы сейчас видим, что именно те события, которые происходят, дестабилизируют ситуацию в нашей стране. Сейчас все волонтеры, военные звонили друг другу и говорили, что мы должны подписывать договор с адвокатами, потому что завтра могут приходит к нам. Мы все сейчас боимся жить в своей стране. Как такое вообще может быть?" – заявила она.

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