Убийство Шеремета: в версии следствия нашли много несоответствий

Версия следствия относительно убийства журналиста Павла Шеремета имеет много несоответствий, а некоторые из задержанных фигурантов дела даже не были знакомы между собой.
Об этом рассказала в эфире ObozTV волонтер Алла Мартынюк, комментируя обвинения музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру Юлии Кузьменко, военной медсестре Яне Дугарь, атошникам Владиславу Грищенко ("Буча") и Инне Грищенко ("Пума").
"Я знаю всех этих людей, которых сейчас подозревают в деле по Шеремету... Посмотрим на факты. Яна при мне познакомилась с Инной летом 2019 года на шашлыках. Они даже не были знакомы все это время… Яна – сирота, которая пошла в 19 лет защищать нашу страну… На видео точно была не она. Я знаю ее – у нее другие волосы, другая фигура. Если сопоставить их фотографии, это видно даже постороннему человеку. Это не один и тот же человек", – заявила волонтер.
"Относительно Андрея – тоже вообще никаких фактов нет. Только из-за того, что он носит футболки со своим именем… Там даже не одинаковые были надписи, а просто похожие. Что это за основания для вручения подозрения?.. Известный певец, патриот – он очень добрый по натуре. И вообще, зачем ему было это делать? Они тоже с Яной не были знакомы. Они выставляли фото Юлии и Яны, якобы они подруги. Это вообще смешно, потому что Юлия и Яна познакомились на суде", – подчеркнула она.
Мартынюк также отметила, что обнародованные следствием записи разговоров подозреваемых "вырваны из контекста" и датированы 2019 годом, а не 2016-м, когда было совершено убийство.
"Люди были во время этих событий на востоке, они воевали. Они физически не могли этого сделать", – добавила волонтер.
"Более того, говорилось, что возможная цель убийства Шеремета – дестабилизация в стране. А мы сейчас видим, что именно те события, которые происходят, дестабилизируют ситуацию в нашей стране. Сейчас все волонтеры, военные звонили друг другу и говорили, что мы должны подписывать договор с адвокатами, потому что завтра могут приходит к нам. Мы все сейчас боимся жить в своей стране. Как такое вообще может быть?" – заявила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Также в деле фигурируют Владислав Грищенко ("Буча") и его супруга Инна Грищенко ("Пума"), которые в настоящее время находятся под стражей в связи с другим уголовным производством. Им подозрение пока не предъявлено.
На брифинге МВД 12 декабря правоохранители обнародовали фрагменты записей телефонных разговоров фигурантов дела.
Основной версией была названа дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известной личности.
Кто заказчик убийства – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.
Все, что на данный момент известно о резонансном расследовании – в материале OBOZREVATEL.
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