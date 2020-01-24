Убийство Шеремета: суд принял новое решение по Дугарь

В пятницу, 24 января, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремата Яну Дугарь отправили под ночной домашний арест.

Таким образом, Печерский районный суд сменил круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00.

Отмечается, что адвокаты просиди суд изменить Дугарь круглосуточный домашний арест на личное обязательство. Подсудимая говорила, что ей нужно продолжить военную службу и учебу. Она является студенткой Львовского государственного университета физической культуры.

Яна Дугарь

Также адвокат Дугарь Виталий Коломиец утверждал, что снимки, которые были сделаны камерами видеонаблюдения в районе проживания Шеремета, не могут быть объективными, передают "Украинские новости".

В частности, Коломиец зачитал вывод экспертизы, где значится, что отдельные признаки невербального поведения частично совпадают, а отдельные признаки – не совпадают совсем.

Сторона защиты подчеркнула, что невозможно установить личность исключительно путем визуального соотношения внешности. По итогу судья Роман Новак принял решение присоединить рецензию эксперта к материалам дела.

При этом прокурор утверждал, что Дугарь может покинуть страну, так как у нее муж с Ирака. Сторона обвинения наставивала на круглосуточном домашнем аресте, ведь Дугарь не однократно самовольно покидала военную службу. На что адвокаты отвечали, что их подзащитная не привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под домашний арест.

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