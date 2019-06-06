Убийство ребенка под Киевом: экс-глава областной полиции получил новую должность

Экс-начальник ГУ Нацполиции Киевщины Дмитрий Ценов, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, назначен руководителем полицейских сил в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook, отметив, что он представил Ценова в четверг, 6 июня, командующему ООС генералу Александру Сирскому.

"В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины", — заявил он.

Дмитрий Ценов "КиевВласть"

"Основная задача — выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", — добавил Аброськин.

Ценова представили в зоне ООС Вячеслав Аброськин, Facebook

Как писал OBOZREVATEL:

5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались" с оружием.

Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отстранении его от занимаемой должности и попросил отправить его в зону проведения ООС.

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