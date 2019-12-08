Страшная трагедия в Украине: отец убитого подростка разоблачил полицию

Отец погибшего в Прилуках Черниговской области подростка не верит в результаты экспертизы, которую на днях опубликовала Национальная полиция.

Полиция объясняет все нещастным случаев, мол парень умер в результате открытой черепно-мозговой травмы, которую он получил, упав на рельсы. А поезд его еще и придавил. А побоев на теле подростка эксперты не нашли. Отец собирается добиваться правды. Что происходит на самом деле — разбирался OBOZREVATEL.

Поезд не сбивал, но придавил

Начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цукридзе завил, что у погибшего 14-летнего жителя Прилук Дениса Чаленко обнаружены переломы костей лица и черепа, повреждения головного мозга.

Денис Чаленко погиб в Прилуках при странных обстоятельствах ТСН

"На теле нет повреждений, которые нанесли руками и ногами, или травм посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижатии поезда", — заявил Цукридзе.

То есть Дениса Чаленко поезд не сбивал, как первоначально заявляли следователи Прилукского отделения полиции.

Однако в результатах экспертизы сказано, что подростка поезд мог просто придавить, когда он лежал на путях. "Телесные повреждения могли образоваться в результате действия металлических конструкций поезда, когда потерпевший лежал на бетонных шпалах между рельсами", — сказано в документе. А ногу подросток сломал, споткнувшись о рельсы, говорится в выводах экспертов.

Место трагедии ТСН

Также Цукридзе заявил, что при вскрытии печени и почек Дениса, там обнаружили 0,74 промиле алкоголя и кофеин. А под ногтями у парня эксперты не обнаружили чужой эпителий.

Версия отца отличается от версии полиции

Напомним, 29 октября на железнодорожных путях в Прилуках было обнаружено тело Дениса Чаленко. По первой версии местной полиции парня сбил поезд – дизель Киев-Гребенка, который проходил тут в 21.30. Полицейские даже уверяли, что на локомотиве обнаружили слюну Дениса, а вот крови там не было.

Прибывший через полчаса на место отец подростка говорит, что его сын уже был холодный как камень, а значит, он умер за несколько часов до этого. Об этом же ему сказал и фельдшер скорой.

Отец показывает фото тела сын со следами побоев ТСН

Накануне трагедии Денис показал отцу переписку в соцсети, где более старший парень ему угрожал и предлагал встретиться и выяснить отношения. После смерти сына отцу приходили сообщения от подростков, которые также подтверждали, что Дениса убили старшие ребята.

Накануне убийства Денису угрожал парень

По версии отца, тело его сына убийцы скрывали на поле неподалеку от путей, и подложили на рельсы уже перед прохождением поезда. На теле сына были отпечатки, словно его уже мертвого тащили за ремень. Отец даже обнаружил на поле бурые пятна, и отпечатки от шин автомобиля. Но эксперты уверяют, что это была не кровь.

После того как местные жители вышли на протест под отделение полиции Прилук, дело передали в Киев. Отец надеялся, что следователи выйдут на настоящих преступников.

Травмы получал стоя

Отец подростка считает, что следователи Главного следственного управления Нацполиции просто защищают честь мундира коллег из Черниговской области и хотят свести все к тому, что сын был под воздействием алкоголя и сам упал и погиб.

Виктор Чаленко, отец подростка ТСН

"Я специально посмотрел в интернете, нельзя определить алкоголь по печени, только по крови. В выводах этого эксперта не указано даже какая это экспертиза. Я привез тело ребенка на комплексную экспертизу в Киев, а там ни слова об этом. Словно списали с выводов экспертов из Прилук. Даже время смерти не указано", – возмущается Виктор Чаленко.

Ранее полиция Прилук утверждала, что у парня в крови было 3,5 промиле алкоголя. Надо отметить, что уже 2,5-3 промиле считается тяжелейшей степенью опьянения, при которой человек теряет сознание, у него может наступить амнезия и даже судороги. Теперь эксперт утверждает, что у парня было 0,75 промиле.

Но самое странное, что на теле не обнаружили следы побоев. "Я сам осматривал тело сына, там были синяки, руки были сбиты, ухо надорвано, я все это сфотографировал. У него майка была в крови, из носа шла кровь до губы. Это значит, что он травмы получал в положении стоя, а не упал и ударился головой", – говорит отец.

Родители погибшего подростка хотят добиться правды Скрин видео

По мнению Чаленко, полиция хочет убедить всех, что сын сам лег на железнодорожные пути, а локомотив его придавил. "Если бы так было, то его бы не просто придавило, а протащило или стесало бы кожу, одежду. А у него на щеке вся кожа целая, одежда тоже целая", - возмущается мужчина.

Полиция мешает протестовать

Жители Прилук не собираются мириться с тем, что полиция пытается замять смерть подростка. В среду, когда должны были огласить результаты экспертизы, они снова пришли к отделению полиции. И как только зачитали документ, люди начали кричать "позор", "у вас у самих детей нет?". Однако копы, по словам отца мальчика, не давали им возможность активно протестовать.

"Я приехал в Киеве за экспертизой в 2 часа дня, но меня там продержали до вечера, видимо, боялись, что поеду в Прилуки и буду протестовать. Но люди вышли сами. Вокруг собрались титушки, спортивные ребята в натянутых на голову капюшонах. Они следили, чтобы никто не мог пронести к отделению шины", – говорит отец.

Митинг под стенами полицейского управления в Прилуках Скрин видео

Также, по словам Виктора Чаленко, полиция запугивает активистов, которые выходят на протесты. "Приехали активисты с Чернигова, так на обратном пути их машину остановили, обыскивали. Говорили, что этот автомобиль в розыске якобы. Это все организовывает руководство Черниговской областной полиции", – считает Виктор Чаленко.

Также до сих пор никто из правоохранителей не привлечен к ответственности, а начальник Прилукской полиции находится на больничном.

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